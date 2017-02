Får feil opplysninger

Problemer med overføring av data gjør at pasienter som ber om informasjon om tvangsbruken i Helse Midt-Norge får feil opplysninger. Helsemyndighetene har etablert såkalte "kvalitetsindikatorer" for å dokumentere kvaliteten på behandlingen. Nå har Helse Møre og Romsdal problemer med å overføre sine tall om bruken av tvang i psykiatrien. Han sier oppdaterte tall for 2016 skal være på plass i mai.