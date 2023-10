Får erstatning etter konkurs

Per Christian Alvsåker frå Vestnes er en av de som nå får erstatning etter storkonkursen i et dansk forsikringsselskap. Det skriver skriver Aftenposten.

Tidligere denne uken skrev NRK om yrkesskadde nordmenn har ventet på penger etter at det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance gikk konkurs i 2018. Nå gir regjeringen 90 millioner kroner over statsbudsjettet.

Per Christian Alvsåker ble 85 prosent ufør etter en arbeidsulykke i 2008. Han sier til Aftenposten at han er lettet over vedtaket.

– Det har vært vanskelig å tenke på at det kanskje vil gå 10–15 år til før jeg fikk utbetalt noe. Nå får vi trolig utbetalt kravet neste år. Det er en utrolig lettelse.