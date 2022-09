Får dispensasjon for niendeklassingene

Molde kommune har fått innvilget en dags dispensasjon for lærerne på 9. trinn ved Bekkevoll ungdomsskole.

Det betyr at skolen kan ønske alle elevene på 9. trinnet velkommen på skolen, fredag 2. september kl 08.30.

Utdanningsforbundet gir dispensasjon bare for én dag om gangen. Derfor er det bare denne ene dagen at Bekkevoll ungdomsskole kan legge opp til skoledag for niendeklassingene nå.

I går ble det gitt dispensasjon for 10.klassetrinn på Bekkevoll ungdomsskole.