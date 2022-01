Får delta i avstemming

Elever ved Haram vidaregående skule er glad for å få muligheten til å bli hørt når Harams fremtid blir avgjort i mars.

Haram ble tvangssammenslått med Ålesund i 2017. Nå blir det folkeavstemning om Haram skal få bli en egen kommune igjen.

Valgstyret har bestemt at 16- og 17-åringene i Haram får stemme. Tuva Vågnes som er elev ved Haram vidaregåande skule, sier hun vil stemme for at Haram skal få gå ut av Ålesund.

Varaordfører Vebjørn Krogsæter (Sp) mener det er viktig å la de unge få slippe til i en folkeavstemning der fremtiden deres skal bli avgjort.