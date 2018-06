Får Bjørnsonstipendet 2018

Therese Tungen får Bjørnsonstipendet for 2018. Stipendet på 25.000 kroner blir utdelt under åpningen av Bjørnsonfestivalen i Molde i september. Bjørnsonstipendet skal gå til en forfatter det er grunn til å knytte betydelige forventninger til. – Tungen har skrevet en sterk debut og vi mener hun fortjener å bli lest av et stort publikum, sier Johild Kosberg Bredin, festivalsjef for Bjørnsonfestivalen.