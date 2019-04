Får beholde de yngste elevene

Kommunestyret i Stranda vedtok i kveld å opprettholde tilbudet for de yngste elevene ved Liabygda skule. Liabygda barnehage blir samlokalisert med 1.- 4. klasse ved Liabygda skule. Elevene i 5.- 7. klasse blir flyttet til Ringstad skule. Frp, KrF, en Ap-politiker og to Høyre-representanter foreslo å å legge ned skolen og flytte alle elevene til Ringstad skule. Ole Jørgen Sve (Frp) mener det er helt feil å opprettholde en skole for fire elever. Ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) sier dette innebærer et håp om en positiv utvikling fro Liabygda.