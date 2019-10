Får antibiotika heime

I Kristiansund foregår det nå et forskningsprosjekt der pasienter som trenger intravenøs antibiotikabehandling får det hjemme hos seg selv i stedet for på sykehus. Det er et samarbeid mellom sykehuset, helseinnovasjonssenteret i kommunen og SINTEF. – Erfaringene herfra kommer til å bli brukt i hele landet, sier helseminister Bent Høie.