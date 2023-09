Får 8,5 millionar til kunnskapsparken

Regjeringa løyver 8,5 millionar kroner til prosjektet Kunnskapsparken Kristiansund i 2024. Det lanserte Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Campus-konferansen tysdag.

Prosjektet tar over rolla til Høgskolesentret med å utvikle høgare utdanning i byen no som Campus Kristiansund snart står klar. Samstundes er det kjent at Høgskolesentret mistar det faste årlege løyvet på åtte millionar kroner over statsbudsjettet frå neste år.