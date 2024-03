Får 6,5 milliarder årlig

Veibyggingsselskapet Nye Veier får en årlig ramme på 6,5 milliarder kroner i regjeringa sitt forslag til Nasjonal transportplan som ble lagt fram i dag.

For hele NTP-perioden betyr dette at Nye Veier for Veier får 78 milliarder kroner å bygge for.

E136 mellom Vestnes og Dombås er ett av prosjektene som Nye Veier har fått ansvaret for.