Får 60 millioner i erstatning

Volstad Shipping er tilkjent 60 millioner kroner i erstatning etter at selskapet DeepOcean avbrøt en kontrakt før tiden. Det skriver Sunnmørsposten. Volstad Shipping gikk til sak mot selskapet etter at de avbrøt kontrakten åtte måneder før tiden og får nå erstatning for disse månedene.