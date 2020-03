Får 45 dagar for vald

Ein no 16 år gamal gut frå Nordmøre er dømt til fengsel på vilkår i 45 dagar på grunn av vald. Det var etter ein elevfest i 2018 at guten tok kvelartak på ein annan gut så han svima av. Guten slo også den fornærma to gongar i ansiktet medan han var medvitslaus. Vitne filma hendinga. 16-åringen er også dømt for forulemping av ein politimann og ordensforstyrring.