Får 345 millioner kroner cash

Ålesund selskapet Artec Aqua som leverer utstyr til oppdrettsanlegg på land, er solgt til selskapet Endur i Bergen. De tre eierne i Ålesund får 345 millioner kroner kontant og like stor verdi i aksjer i børsnoterte Endur som driver i samme bransje, går det frem av en børsmelding gjengitt hos Nett.no. Artic Aqua omsatte i fjor for 625 millioner kroner og hadde et overskudd på nesten 10 prosent. Selskapet har 40 ansatte.