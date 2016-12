Får 1,3 millioner i etterlønn

Rådmann Ann-Heidi Paulsen Orvik i Sandøy sluttet tidligere i desember på dagen. Nå skriver Sunnmørsposten at hun får med seg 18 måneders etterlønn. Ordfører i Sandøy, Oddvar Myklebust, sier at de syntes sluttsummen i avtalen ble for høy, men at de mente det var best å få avsluttet arbeidsforholdet slik at de kunne finne ny rådmann. Paulsen Orvik sier til avisa at hun forholder seg til at det er inngått en ordinær sluttavtale i forhold til stillingen og særforholdene. Ytterligere kommentar har hun ikke.