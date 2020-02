Får 17 millioner kroner

DigiCat i Ålesund får tildelt 17 millioner kroner fra regjeringen for å videreutvikle dagens testsentre for næringslivet. Digicat er ifølge regjeringen et nasjonalt kompetansemiljø innen digitale verktøy. Digicat er ett av fem slike testsentre som fins over hele landet. Her skal det legges til rette for nyskapende og konkurransedyktige næringer. Til sammen gir nå regjeringen 130 millioner kroner til disse for at de kan fortsette å jobbe med å teste ut nye ideer og løsninger.