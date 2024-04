Får 107 millioner i støtte

Selskapet Norwegian Hydrogen fra Ålesund får ytterligere 107 millioner kroner i EU-støtte.

Vireon, et heleid datterselskap av Norwegian Hydrogen, har sikret et seg EU-tilskudd på € 9.2 millioner (NOK 107 millioner) for byggingen av produksjonsanlegg for grønt hydrogen og hydrogenfyllestasjoner for tunge kjøretøy i Finland og Danmark. Det skriver selskapet i en pressemelding.