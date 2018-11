Fant våpenkopi i bil

En bilfører fikk beslaglagt førerkortet mistenkt for å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand i Elnesvågen i Fræna i natt og ble kjørt til legevakt for blodprøve. Bilen ble stanset av en politipatrulje. I bilen ble det også funnet en våpenkopi. Bilføreren blir også anmeldt for dette.