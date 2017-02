Fant snø på Skaret – men bare Børre og bikkja på tur

– No blir det finvær og kaldt – men vi mangler bare en meter med snø, da hadde det vært perfekt, sier skikretsens Stig Aambø og Roar Lervik. Vi møter dem utenfor Møre og Romsdal skikrets sitt kontor på gamle Molde stadion på ei grasmatte nesten grønnere enn i sommersesongen. Her kunne nesten vært arrangert utendørs friidrett i helga like gjerne som inne-NM i Ulsteinvik.

Stig Aambø og Roar Lervik i Møre og Romsdal skikrets på ei grønn grasmatte på gamle Molde stadion 3. februar. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Skirenn må flyttes eller avlyses

– Både her og i resten av fylket skulle vi gjerne hatt mye snø nå, sier Aambø. Det er full sesong med skirenn og vi skulle ideelt sett ha skirenn overalt.

Men ingen skirenn i Møre og Romsdal. I stedet har de vært nødt til å flytte skirenn ut av Møre og Romsdal. Fra snøfattige Tusten er Molde og Omegn IF og Sp.kl. Rival sine Sparebanken Møre Cup-renn i storslalåm og slalåm flyttet til Bjorli Skisenter. Turrennet Skardilten måtte avlyses.

Skikretsen må også se et par uker framover og for neste helg er mye usikkert.

– Tomrefjorden sliter med snømangel på Tomrefjordfjellet og må kanskje flytte rennet til Bjorli eller avlyse. Rennet i Sunnylven må flyttes til Hornindal, sier Roar Lervik.

– Klubbene er flinke til å finne alternative måter å trene på og kjøre litt etter snøen, men vi mister disse nye unge glade skiløperne, som gjerne skulle hatt snø lokalt, sier Aambø.

– Vi er mest bekymra for de aller yngste, de som ikke tenker at det er skiføre, for det finns jo sted der det er muligheter. Men de er ikke vant til å kjøre en time eller to for å gå på ski.

Mister de yngste

– På kort sikt må vi bare akseptere dette, men på sikt må vi kanskje tenke mer på kunstsnø og snøproduksjon, enda mer enn vi har gjort til nå. Hvis vintrene blir slik framover må vi se alvorlig på problemet, sier de to lederne i skikretsen.