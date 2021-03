Merkelig fenomen dukker opp på Nordmøre

Kjell Stenberg viser frem en av de rare snøballene. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Se så rart det er, sier Kjell Stenberg, og viser frem de merkelige snøballene som har dukket opp i en bukt i Follandsvannet på Averøy.

Tirsdag kveld gikk Stenberg en tur ned til vannet og oppdaget fenomenet.

– Jeg har aldri sett noe sånt før. Jeg har gått her i mange år, men dette her er noe helt nytt.

Stenberg stikker hånden ned i vannet for å ta opp en snøkule og sier det kjennes ut som snøslaps som har frosset.

Det er ikke første gang Stenberg har opplevd et spesielt fenomen på dette stedet. I fjor fant han noe som lignet firkantede flak. Han tror det må ha noe å gjøre med vinden fra sørøst som kommer inn til bukta.

Men hva er det egentlig? Det er ikke så enkelt å finne svar på.

Ikke sett noe lignende før

Etter en ringerunde hos Meteorologisk institutt og hos NVE, sier statsmeteorolog Kjersti Opstad Strand, at hun aldri har sett noe slikt før.

Statsmeteorolog Kjersti Opstad Strand. Foto: Kamilla Pedersen

Hun tror det kan ha oppstått i helga da det var kaldt før vinden økte, og sier flere faktorer må være på plass for at dette skal oppstå.

– Det må være et isdekke i vannkanten, altså kaldt nok til at vannet fryser, og det må være bevegelse i isdekket, spesielt påvirket av bølger som fører til gradvis dannelse av den runde formen.

I februar i fjor var det et lignende fenomen i Lake Michigan, og på en strand i Finland i 2019, og i den russiske byen Nyda i 2016.

I likhet med Kjersti Opstad Strand, syns Ånund Sigurd Kvambekk i isvarslingen i NVE at dette er et sjelden og interessant fenomen.



Han sier han har sett det som kalles pancake-ice i polhavet, men har ikke sett kuleformet is som dette.

– Isen knuses mot stranda og bølgene krasjer med isen, noe som gjør at de ender opp som kuler fordi hjørnene har blitt slått av. Det er det man tror i alle fall. Men det er overraskende med så pass store bølger i et relativt lite vann, sier Kvambekk.

Spesielle snøballer på Averøy. Foto: Eirik Haukenes / NRK