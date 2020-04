Fant savnet vimpel

Ålesund Brannvesen har funnet vimpelen til Fullriggeren Sørlandet på havets bunn under en redningsdykkerøvelse. En av mannskapet mistet vimpelen i havet da fullriggeren besøkte Ålesund i fjor høst. – Det er slett ikke vanlig at vi mister vimpelen. Vimpelen er ikke et flagg, men mannskapet behandler det vanligvis med like stor respekt, sier direktør i stiftelsen Fullriggeren Sørlandet, Knut Arne Gjertsen. Vimpelen måtte tre runder i vaskemaskinen til brannvesenet, men er nå god som ny. – Det er fantastisk at de fant den igjen. Vi takker for innsatsen de gjør. Jeg vet dessverre ikke når vi kan komme og hente den, for akkurat nå er vi i karantene på Bermuda, sier direktøren.