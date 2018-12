Fant mer narkotika etter aksjon

Politiet gjorde ytterligere beslag av narkotika etter pågripelsene i Elnesvågen tirsdag, skriver Romsdals Budstikke. Tre personer ble pågrepet i en væpnet aksjon og det også ble funnet våpen under ranssakingen. Ifølge politiet er det snakk om et større beslag narkotika. To av de tre pågrepne personene ble løslatt onsdag formiddag.