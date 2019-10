Fant mann i bagasjerommet

En godt beruset mann ble funnet innelåst i bagasjerommet på bilen sin på Aspøya i Ålesund i formiddag. Til politiet har han sagt at det siste han husker var at han hadde sovnet på et vorspiel i nærheten. Politiet kjørte ham tilbake til vorspielet som nå var avsluttet.