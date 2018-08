Han hadde så lyst på havregrøt. Men da han åpnet pakken kom møllen flaksende ut av kartongen.

– Det første jeg ser når jeg åpner havregrøtpakken er denne møllen som svimer rundt, forteller Tor Sivertstøl.

Sivertstøl bor i Haugsbygda på Sunnmøre, og frokostpakken er kjøpt på Joker Gursken. Foto: Privat

– For noen måneder siden skjedde det samme, også den gangen med grøt fra med Axa. Da tenkte jeg at det må være en feil i produksjonslinja deres, sier sunnmøringen.

Krypene kommer i varmen

Sommeren i år har vært kjempevarm. Og krypene som formerer seg i grøt-pakkene kan være et resutat av den deilige sommeren vi har hatt.

– Varmt vær kan ha ført til larveutvikling, selv om pakken var fri for larver da den forlot fabrikken. Dette er helt naturlig. Korn er et levende produkt, sier tidligere markedssjef i Axa, Ådne Nerhus.

Nerhus er ikke lenger ansatt hos Axa, men jobber fremdeles i bransjen.

– At dette skjer innimellom handler ikke bare om rutinene på møllene. Når grøten forlater fabrikken er det aldri larver i pakkene. Men vi kan ikke forhindre at det utvikles larver i varmt vær, sier Nerhus.

– Ekkelt, men ikke farlig

Han har hatt folk på tråden som mener de må legges inn på sykehus fordi de oppdaget litt for sent at det var larver i pakken.

–Det er ekkelt, men ikke farlig, sier han.

Han vil at folk skal forstå hvorfor dette kan skje.

– Om folk la seg ned i en kornåker og så hvor mye insekter det er der, så tror jeg møllene ville få takkebrev for at de tross alt klarer å gjøre problemet så lite som det er i dag, sier Nerhus.

Axa tar grep

Hos produsenten Axa i Moss var møll et velkjent fenomen, særlig for noen år siden. Men de mener de har tatt knekken på krypene nå, selv om de ikke kan garantere at krypene blomstrer opp i sommervarmen.

– Vi hadde særlig problemer for to år siden. Men vi har innført nye rutiner. Nå varmer vi opp fabrikken til 55 grader to ganger i året. Dermed skal vi være kvitt problemene, sier fabrikksjef Tom Joel Berlind til NRK.

– Gjør rent i skapet

Mattilsynet opplyser at det slett ikke er uvanlig at det oppdages melbiller og andre småkryp i kornprodukter. Med høy innetemperatur i sommer kan det være ekstra lurt å rengjøre matskapet grundig.

– Heldigvis er møll mer uapetittelig enn farlig. Vi anbefaler å gjøre rent med støvsuger. Bruk ikke vann. Dyrene trives best når det er fuktig. Og unngå å bruke insektspray nær matvarer, sier seniorrådgiver Randi Edvardsen.

– Kontakt produsenten

Fabrikksjef i Axa i Moss, Tom Joel Berglind, sier at fabrikken setter pris på at kunder kontakter dem om de oppdager småkryp i kornproduktene deres.

– Da får vi sjekket dette og vi får eventuelt satt i verk tiltak. Vi får også sjekket om det kan henge igjen produkter i markedet som er utgått på dato.

– Jeg skjønner at jeg kunne ha fått ny grøtpakke om jeg kontaktet produsenten. Men jeg fikk rett og slett ikke lyst på mer grøt og endret frokostplanene den dagen, sier en skuffet Tor Sivertstøl.