Fant eigaren av skoa

Politiet fekk melding om at nokon hadde sett frå seg skoa, for så å legge på svøm i Molde i natt. Politiet sette i gang ein leiteaksjon, utan resultat. No skriv rbnett.no at mannen skal ha gått på land ein anna stad, og ikkje huska at han hadde på seg sko.