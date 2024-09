Fannefjordtunnelen open etter uhell

Fannefjordtunnelen på fv. 64 mellom Molde og Bolsøya er no open igjen etter eit trafikkuhell i føremiddag. Det var ein bil med tilhengar som hadde saksa og store mengder byggmaterial var spreidd i vegbana. 12.45 melde politiet at vegen er no rydda og tunnelen er open igjen.