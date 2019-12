Fann ikkje att kvarandre etter bad

Politi og ambulanse måtte søndag kveld ut til Voldsdalsberga i Ålesund, etter melding om at nokon kunne ha kome bort etter at dei skal ha tatt seg eit bad. Personen som meldte frå, skal ikkje ha sett dei andre når vedkommande kom opp på land – Dei har gått i land på forskjellige plassar, men alle er no gjort greie for, seier Tor Andre Gram Franck i politiet.