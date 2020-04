Fann granat på miljøstasjonen

Tilsette ved miljøstasjonen i Surnadal fann ein granat liggande på området onsdag. Politiet seier til Driva at dei kontakta Forsvaret for å ta hand om gjenstanden, og at den ikkje skal ha vore farleg. Dei presiserer stamstundes at ein bør kontakte politiet eller Forsvaret ved levering av eksplosivar, og at å levere slikt uanmeldt er feil framgangsmåte.