– Det kan vere ein jukseterning, humrar arkeolog Aaron Johnston.



Han studerer den vesle blyterningen som nett er funnen. Den har ikkje akkurat normale former.

Den avlange terningen blir liten i dei røslege arbeidsnevane til Svein Magne Rydjord. Det var han, kraftarbeidaren frå Romsdal, som fann den med metalldetektoren sin.

– Auga på terningen seier nok at den er frå før 1450, seier Rydjord.

Da skjedde det nemleg eit tidsskilje i historia.

TERNINGKAST SEKS: Arkeolog Aaron Johnston beundrar funnet. Foto: Webjørn S. Espeland / NRK

Svært sjeldan

«Terningen er kasta» skal Julius Cæsar ha sagt da han kryssa elva Rubicon for å gjere statskupp.

Det var neppe den terningen som dukka opp ved elva Rauma, men terningar er overraskande gamle. Det står om dei i Bibelen, og i Iran har ein funne terningar som er om lag 5000 år gamle.

– Det er svært sjeldan me får inn terningar av bly, seier fylkeskonservator Bjørn Ringstad.

Han fortel om norske funn der terningar er laga av bein, som går heilt tilbake til 300-talet.

– Da er dei tydeleg inspirert av Romarriket og spel derifrå, seier Ringstad.

Blyterningen som låg under matjorda nær Åndalsnes er truleg frå mellom år 1100 og 1450, trur han.

HEIMELAGA: Terningen er ikkje vanleg kubeform, og har uvant plassering på auga. Foto: Webjørn S. Espeland / NRK

Vitskap = tilfeldig

Nederlandsk forsking har nemleg vist at terningar frå midten av 1400-talet har same mønster som i dag: Topp og botn blir alltid 7. Altså står 1 og 6 på motsett side.

På blyterningen frå Romsdalen står 1 og 4 ovanfor kvarandre, og 2–3 og 5–6. Mykje mindre standardisert.

Dei nederlandske forskarane meiner det er naturleg, sidan det tilfeldige ikkje var like utbreidd før Galileo og vitskapen slo gjennom under renessansen. Da meinte jo folk at gudane bestemte alt, så det hadde lite å seie om terningen var skeiv.

Men kva kan så blyterningen ha blitt brukt til av eigaren, som kanskje gjekk bort under Svartedauden som herja i Noreg på den tida?

HEMMELEG: Karane vil ikkje avsløre det nøyaktige funnplassen, men det er i dette området! Foto: Webjørn S. Espeland / NRK

Gambling eller brettspel

– Kanskje gambling av pengar, spekulerer Svein Magne Rydjord.

Det er neppe usannsynleg. Ved utløpet av elva Rauma var det heile 49 (!) ølstuer, ifølge ei mykje seinare kjelde i 1791.

Den kan også ha vore brukt til brettspel. I dei islandske sagaene som blei skrive på 12- og 1300-talet omtalast både dam, mølle, backgammon og vikingfavoritten hnefatafl.

Uansett, var det eit spennande funn for detektor-søkaren.

– Bly gir veldig likt utslag som gull, så eg håpte jo først på det, men dette var også tøft, seier Rydjord.

I området har han tidlegare funne veldig mange knappar frå 1700-talet, samt haugar av tyske patronhylser frå 1940-talet. Hans to beste funn var to skålspenner frå vikingtida og tre 700 år gamle sølvmyntar som gav finnarlønn på 30.000 kroner.



– Elles har det blitt mykje ølkorkar og hermetikkboksar, fortel han.

Etter mange hundre år under matjorda ved Åndalsnes reiser blyterningen no til Trondheim, og fortset sitt virke ved NTNU Vitenskapsmuseet.