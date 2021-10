Fann bil med tre hjul

Politiet har kome over ein bil med tre hjul, kort tid etter at dei melde at ein annan bil hadde fått eit dekk i frontruta. Bilen som mangla eit hjul sto like vest for Skuggentunnelen på Innfartsvegen i Ålesund. Bergingsbil et tilkalla, skriv politiet på Twitter.