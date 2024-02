Familiefaren kom til Noreg saman med kona si for mange år sidan, og busette seg på Vestlandet. Forholdet skal ha vore vanskeleg i lang tid, men forverra seg då dei kom til Noreg.

Nyleg blei mannen dømt til fengsel i to år for å ha banka og trua både kona og borna i lang tid.

«Lydopptakene viser et tydelig press om å holde kontroll på familien og opprettholde familiens ære, der bruk av vold er akseptert» heiter det i dommen.

Mannen er pålagt å halde seg heilt unna den tidlegare heimkommunen i to år framover. Kona får han ikkje lov å kontakte på fem år.

Æresrelatert

Dommen slår fast at mishandlinga er æresrelatert, og gjort at kvinna no er 55 % invalidisert. Dette gjer at mannen no må betale nesten 2,8 millionar kroner i erstatning til kona og borna sine.

– Dommen gir eit veldig tydeleg og godt signal til dei miljø som vel å oppretthalde æreskuturen, seier politiadvokat Terje Bjøranger i Kripos.

Terje Bjøranger i Kripos meiner dommen på Vestlandet gir eit tydeleg signal. Foto: Agnete Brun

Han har arbeidd med æresrelatert kriminalitet i 25 år, og seier han aldri før har høyrt om nokon som må betale så mykje.

NRK kjenner identiteten til dei involverte. Av omsyn til tryggleiken for familien har retten forbode publisering av identifiserande opplysningar.

Slo alarm om frykt for drap

Kvinna og mannen er nære slektningar, og ekteskapet skal ha blitt gjennomført i heimlandet mot kvinna si vilje. Det går fram av dommen som nyleg blei avsagt i ein norsk tingrett.

Då familien kom til Noreg med borna sine, skal både NAV og familievernkontoret ha slått alarm om uro for æresrelatert vald og drap.

Det var også uro knytt til kva storfamilien i heimlandet kunne gjere mot kvinna. Etter kort tid blei mannen pågripen og sett i varetekt.

NRK Brennpunkt har den siste tida sett søkelyset på æresrelatert kriminalitet, og har dokumentert at talet på saker er rekordhøgt.

– Dom er viktig i denne konkrete saka, og kan bety noko for fleire, seier politiadvokaten som var aktor i saka.

– Vi meiner det er ein grundig og god dom, og at han er viktig på sitt område, seier kvinna sin advokat. Ho ønskjer ikkje å seie noko meir om saka no.

Nekta for æreskultur

I dommen kjem det fram at fleire slektningar til mannen har omtalt mannen som ein snill, roleg og ikkje-valdeleg person.

Dei har også forklart at det ikkje lenger gjeld ein æreskultur i storfamilien. Det festar ikkje retten lit til, og viser til at kvinna skal ha fått grove truslar frå slektningar i heimlandet etter at mannen blei meld til politiet.

«For retten fremstår det klart som at presset om å opprettholde æren har vært styrende for tiltalte og hans handlinger» heiter det i dommen.

Det kjem også fram at mannen skal ha forklart eitt av barna sine at vedkommande må gifte seg med ein nær slektning i heimlandet. Dette skal ha sett ein støkk i barnet.

Politioverbetjent Jasmina prøver fortvila å redde to unge nordmenn frå å bli tvangsgifte. Samtidig er «Nora» på flukt frå foreldra.

Hevda menn vil vite kvar kona er

Sjølv nektar han for det meste, men vedgår at han dytta til kona ein gong og var valdeleg ein gong mot eitt av barna. Han avviser skuldingane om at han skal ha kasta ein varm kaffikopp på ein av dei, og at han kan ha vore valdeleg 100 gonger på eitt år, som eitt av barna forklarte.

Mannen vedgjekk i retten at han ville vite kvar kona var, hadde vore og skulle. Det meinte det var opplysningar som menn normalt ønskjer om konene sine.

Advokaten hans seier til NRK at dei ankar saka til lagmannsretten.

– Han meiner det er feil og at han er urett dømd, seier han.

Blei skilt under rettssaka

Rettssaka som nyleg gjekk for ein tingrett på Vestlandet blei avbroten fjerde dag. Då blei det ifølgje dommen gjennomført ei religiøs skilsmisse mellom partane og signert nødvendige skjema for formell skilsmisse.

Dette inneber at kvinna og mannen ikkje lenger er gifte.

Dommen er anka til lagmannsretten, og er dermed ikkje rettskraftig.