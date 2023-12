Falske setlar var ikkje falske likevel

– På bakgrunn av dette er straffesaka mot kvinna som prøvde å nytte setlane lagt bort. Møre og Romsdal politidistrikt vil hjelpe kvinna med å erstatte verdien da setlane er vurdert som skadde i samsvar med Noregs Bank sitt regelverk, skriv dei i ei pressemelding.

Tendensar til å vere falske

Politiet skriv at innleiande etterforsking viste tendensar som tilsa at setlane var forfalska.

–Ytterlegare etterforsking, mellom anna analyse frå Kripos, har konkludert med at setlane er ekte. I dette tilfellet såg vi på det som viktig å få ut informasjon raskt for å førebygge spreiing av det som kunne vore falske kontantar i ein høgsesong for handel. Denne informasjonen viste seg å vere feil, det beklagar vi, skriv dei.

Også denne seddelen trudde politiet var falsk. Det var han ikkje. Foto: Politiet i Møre og Romsdal

Etterforska saka

Saka starta i begynnelsen av november då ein butikk i Ålesund hadde ein kvinneleg kunde.

– Ho prøvde å betale, men dei hadde ein CashGuard og den aksepterte ikkje setelen. Dei tilkalla så politiet fordi dei fatta mistanke om at den ikkje var ekte, sa politiadvokat Hanne Egeness til NRK då dei starta etterforskinga.

Ho foralte også at ein patrulje kom til staden og at dei såg ganske raskt at setelen ikkje var ekte, sjølv om den både hadde vassmerke og ulike serienummer.

– Kvinna er sikta for å ha utgitt desse forfalska setlane som ekte, sa Egeness.

Saka mot kvinna er no altså lagt bort.