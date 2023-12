Falske pengar var ekte

Politiet i Møre og Romsdal opplyser i ei pressemelding at pengane dei beslagla i slutten av november, viser seg å ikkje vere falske likevel. – Vidare etterforsking har no vist at setlane er ekte, skriv dei. På bakgrunn av dette er straffesaka mot kvinna som prøvde å nytte setlane lagt bort. – Møre og Romsdal politidistrikt vil hjelpe kvinna med å erstatte verdien då setlane er vurdert som skadde i samsvar med Noregs Bank sitt regelverk. Politidistriktet beklagar at dei har gått ut med feil informasjon. – I dette tilfellet såg vi på det som viktig å få ut informasjon raskt for å førebygge spreiing av det som kunne vore falske kontantar i ein høgsesong for handel. Denne informasjonen viste seg å vere feil, det beklagar vi, skriv dei.