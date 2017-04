Fallulykken på Litlskjorta

Kvinnen som omkom i går etter at hun falt fra fjellet Litlskjorta var 22 år gamle Karianne Julseth Nerland fra Malmefjorden. Hun skal ha vært fjellvant, forteller operasjonsleder Kjell Biesmann ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt. Nerland var på skitur sammen med kjæresten og de hadde begge tatt av seg skiene da de kom på toppen. Mannen sto med ryggen til da han hørte at hun falt. Politiet etterforsker saken som et uhell.