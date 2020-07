Fallulykke ved Rampestreken

Et barn er hentet ut med luftambulanse og fraktet til Ålesund sjukehus etter ei fallulykke fra fjellet Nesaksla i Rauma.

Ifølge Åndalsnes Avis har barnet falt mellom ti og femten meter.

Operasjonsleder i politiet, Per Åge Ferstad, sier at skadeomfanget er ukjent, men barnet skal ha vært bevisst under hele redningsaksjonen.

Politiet meldte om ulykka klokka 11:50. Omstendighetene rundt fallet er fortsatt ukjent.

– Vi er på stedet, men ikke på selve fjellet, og vi vil få mer informasjon etter hvert, sa Ferstad til NTB rett etter ulykken.