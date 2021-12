Fakturafeil hos Tussa IKT

Fleire av dei 14 000 kundane til Tussa IKT har fått feil faktura, og selskapet arbeider no med å finne ut av saka. Det opplyser administrerande direktør Ivar Driveklepp. Han stadfestar at enkelte kundar har fått rekning som tilhøyrer andre, medan andre ikkje fått faktura i det heile tatt for desember. Tussa har førebels ikkje oversikt over kor mange som er råka av feilen.