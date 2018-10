Fakkeltog mot pels

Lørdag holdes det fakkeltog mot pels i 23 byer, deriblant Ålesund, Ulsteinvik og Molde. NOAH mener pelsdyrbøndene kan dyrke grønnsaker for å tjene til livets opphold. – Vi er hardt prøvet fra før, uten at vi også skal måtte forholde oss til at noen mener vi bør drive med sjampinjong, svarer Pelsdyralslaget.