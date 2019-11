Fakkeltog mot fergekutt

Økte takster og kutt i fergetilbudet flere steder er en del av fylkesrådmannens forslag til budsjett. Blant annet kan en av de to fergene mellom Sølsnes og Åfarnes over Langfjorden bli fjernet i vinterhalvåret. Motstanden mot reduksjon i tilbudet over Langfjorden ble markert med fakkeltog i Molde mandag kveld.