Fagskolen vil starte nytt studium

Fagskolen Møre og Romsdal søker om utviklingsmidlar for å starte eit nytt studium innan elektro. Bakgrunnen for at Fagskolen gjer dette er mellom anna at Molde Næringsforum og bransjeorganisasjonen Nelfo har meldt om eit behov for ei revitalisering av elektroutdanninga på fagskolenivå. Rektor ved fagskolen, Helene Hanken, håper at dei frå januar 2023 kan prøve ut ein pilot, og at Fagskolen Møre og Romsdal på nyåret 2024 er i gang med det nye studietilbodet. Det skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.