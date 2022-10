Fagekspert om babydødsfall

Ein fagekspert har vurdert på nytt det som skjedde då ein baby døydde rett etter fødselen i Ålesund hausten 2019.

Han konkluderer med at avviket frå god medisinsk praksis er lite og at det ikkje er råd å seie om dette har hatt noko å seie for dødsfallet.

Han slår også fast at samarbeidet mellom jordmor og vakthavande legar var mangelfull mot slutten av fødselen.

Statsforvaltaren har tidlegare konkludert med at mora fekk uforsvarleg helsehjelp.

Dei tilsette er svært ueinige i konklusjonen og har bedt om at saka blir vurdert på nytt.