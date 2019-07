Færre vil satse på jordbærdyring

Det er vanskeleg å rekruttere nye folk som vil satse på jordbærdyrking, viser eit prosjekt på indre Sunnmøre. I Valldal dyrkar 25 produsentar nesten 500 tonn jordbær i året, og står for rundt halvparten av all norskprodusert jordbær til matvareindustrien. Behovet for norskprodusert jordbær er mangedobbel, men likevel har det ikkje lukkast å rekruttere nye jordbærdyrkarar, seier Harald Valle i prosjektgruppa.