At færre utdannar seg som barnehagelærar er dårleg nytt for Norlandia Hessa barnehage i Ålesund.

– Det er ufatteleg trist, seier pedagogisk leiar i barnehagen, Emilie Korsnes.

For barnehagen slit med å få tak i kvalifisert personale. Tidlegare i vår hadde dei ei stilling ute som pedagogisk leiar, då fekk dei 2 søkjarar. På same tid lyste dei ut ei stilling som assistent, den fekk 14 søkjarar.

I åra framover kan det bli enda vanskelegare å rekruttere folk til å jobbe i barnehagen. Det kan bli krevjande for dei tilsette.

– Det er kjipt å stå i den situasjonen at vi alltid treng folk på jobb, at vi alltid må ha nokon som må stå over, at vi alltid må vere aleine med ei gruppe. Det er veldig krevjande for oss som er på jobb.

Korsnes håper at fleire vil få auga opp for barnehageutdanninga.

– Utdanninga er kjempegøy, og det er kjekt å jobbe i barnehage.

– Ser bekmørkt ut

Pedagogstudentane i Utdanningsforbundet meiner talet på studentar til lærar- og barnehagelærarutdanninga er heilt krise.

– Det er bekmørke tal, det er dei lågaste søkartala til barnehageutdanninga nokosinne, det seier leiar i pedagogstudentane, Lars Syrrist.

Det har ikkje vore så låge opptakstal sidan 2015 til lærarutdanningane. Og det er barna i barnehagen dette vil gå ut over meiner Syrrist.

– Det blir færre barnehagelærarar i barnehagen, og det er alvorleg.

Han håper no regjeringa kjem på bana og at dei viser at dei prioriterer lærarutdanningane.

BEKMØRKT: Leiar i pedagogforeininga, Lars Syrrist, held ikkje tilbake når han kommenterer opptakstala for barnehageutdanninga. Foto: Hanna Him Sindre / NRK

Vanskeleg å finne årsaka

Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe peiker på at det har vore gjort mykje for lærarutdanninga dei siste åra.

– Så må vi sjå på dei tilbakemeldingane vi får fortløpande. Vi må heile tida tilpasse og jobbe systematisk for å løfte utdanningane, seier Borten Moe.

Borten Moe håper å bruke erfaring frå tidlegare til å få snu trenden med barnehagelæraryrket.

– Vi ser det har vore jobba over tid for å auke interessa for barneskulelærar frå 1. til 7. klasse. Og det gjer at vi veit kanskje litt meir kva som skal til for å lukkast.

BARNEHAGELÆRAR: Emilie Korsnes angrar ikkje på valet om å bli barnehagelærar. Foto: Jonas Otneim / NRK

Emilie Korsnes på Norlandia Hessa barnehage seier ho sjølv trivst veldig godt som barnehagelærar, men at ho forstår at folk er skeptiske. Ho håper fleire vil søke seg til utdanninga neste år.

– Vi som jobbar i barnehagen må vise ein yrkesstoltheit for å få folk tilbake i sektoren, seier Emilie Korsnes, pedagogisk leiar i Norlandia Hessa barnehage.