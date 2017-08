Færre utmeldinger

Tallene har normalisert seg etter at Kirken i fjor fikk rekordmange ut- og innmeldelser da muligheten for digital statusendring ble innført. Da muligheten for å melde seg inn eller ut av kirken på nett ble kjent, ble det en massiv utmelding i perioden 15. til 17. august. På tre døgn meldte 14 455 personer seg ut, 489 meldte seg inn og 2.880 korrigerte medlemsstatusen sin. De tilsvarende datoene i forrige uke var det til sammenligning 131 utmeldinger, 22 innmeldinger og 15 korreksjoner. (NTB)