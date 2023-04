Det er varsla krise i helsevesenet, og det er et skrikende behov for helsepersonell.

Nå viser de nye søkertallene til VG1 at færre elever over hele landet søker seg til Helse- og oppvekstfag.

– Vi ser en trend vi er bekymra for. Vi vet at det innenfor disse yrkene er et kjempebehov fremover, sier kompetansesjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Kariann D. Flovikholm.

Hun har snakket med kolleger i flere fylkeskommuner, og sier de kjenner på den samme bekymringen.

Ombestemte seg

I likhet med mange andre tiendeklassinger i landet, har Eveline Stene Goksøyr og Christina Qvam ved Averøy ungdomsskole sendt inn søknad til videregående skole.

Qvam hadde egentlig tenkt å søke Helse- og oppvekst, men ombestemte seg.

Christina Qvam, elev ved Averøy ungdomsskole, valgte å heller søke seg til Studiespesialisering etter hospiteringa. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Etter å ha vært på hospitering der fikk jeg et innblikk i hvordan det egentlig var, og da droppet jeg det.

Hun endret derfor til Studiespesialisering. Men Stene Goksøyr har hele tiden vært klar på hvilken linje hun vil gå.

– Jeg har søkt helse. Jeg vil bli jordmor, og da kan jeg gå påbygg etter helse.

Eveline Stene Goksøyr skal gå to år med helsefag, for så å ta det siste året for å få generell studiekompetanse - istedenfor å bli helsefagarbeider. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Det er jo en «drittjobb»

Men Stene Goksøyr skjønner også at stadig flere søker seg til andre linjer.

– Jeg tror folk har blitt skremt. Det er jo en «drittjobb». Det er mye jobb, og så er det dårlig betalt og dårlige arbeidsforhold. Det må endres.

Kompetansesjefen tror at negative medieoppslag om helsesektoren påvirker søkemønsteret.

– Vi vet at ungdommene plukker opp det som skjer i media for eksempel, diskusjoner man har og samfunnsdebatter, sier Flovikholm.

Kariann D. Flovikholm, kompetansesjef i Møre og Romsdal sier det er viktig at flere ønsker å bli helsefagarbeider. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Ikke bare å vaske rumper

Jette Dyrnes, hjelpepleier og leder av Helsefagarbeiderforbundet, synes det er trist at stadig færre søker seg til linja.

– Vi gjør alt vi kan for å snakke yrket opp, og formidle at det er karrieremuligheter også etter at du har blitt helsefagarbeider.

Jette Dyrnes, hjelpepleier og leder av Helsefagarbeiderforbundet. Foto: Linda Varpe

Dyrnes ønsker at ungdommene skal komme ut på arbeidsplassene og se hva de jobber med.

– Vi vil vise mangfoldet i jobben. Det er ikke bare å vaske bekken på skyllerommet, eller vaske rumper og skifte bleier – det er bare en bitte liten del av jobben vår.

Vil at yrket får høyere status

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng, sier det er en utfordring at færre elever søker seg til linja.

– Helsefagarbeidere kommer til å spille en nøkkelrolle i å møte utfordringene som helse- og omsorgstjenesten står foran de neste ti-tjue årene.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng, peker på at helsefagarbeidere må få større mulighet til videreutdanningen. Foto: Fotograf Esten Borgos / Borgos Foto AS

Han tror nedgangen skyldes flere ting. Blant annet at barnekullene er mindre, men også statusen på yrket.

– Andelen voksne som søker seg til tilrettelagte løp for å bli helsefagarbeider øker. Men det å også få yngre til å søke seg dit blir en prioritet for regjeringen.