Færre skal rykke ned

Fotballtinget har vedtatt å redusere nedrykksprosenten fra 3. divisjon for menn. Dermed blir det vanskeligere for 4.-divisjonsklubber å rykke opp. Etter serieomleggingen som trådte i kraft i 2017 har fire av 16 lag i de seks avdelingene i 3. divisjon rykket ned. Fra 2020-sesongen vil tre i stedet for fire lag rykke ned fra 3.-divisjons-avdelingene.