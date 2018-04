Færre skader første påskedag

Røde Kors Møre og Romsdal melder om at det har vært færre skadetilfeller første påskedag, sammenlignet med de siste to dagene. I dag har de tatt hånd om fire skader og utført to transportoppdrag. 50 hjelpekorpsmedlemmer har bemannet de 11 vaktstasjonene. I løpet av hele påsken har Røde Kors behandlet til sammen 94 skader i Møre og Romsdal.