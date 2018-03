Færre på Robek-lista

Kommunane i Møre og Romsdal har betre pengekontroll enn tidlegare. Ei oversikt frå Fylkesmannen viser at færre kommunar treng statleg kontroll med økonomien. For 15 år sidan var 18 av kommunane i fylket på Robek- lista, men no er det berre fire att. – Av desse fire er fleire på veg ut, seier assisterande fylkesmann, Rigmor Brøste