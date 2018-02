Færre omkom i trafikken

Møre og Romsdal unngikk døsdulykker i trafikken i januar. På landsbasis har sju personer omkommet i trafikken så langt i år, viser ulykkestallene for januar. Alle sju var bilførere, seks menn og én kvinne. I januar i fjor omkom ti personer i trafikken, og én i Møre og Romsdal. – Det er sju omkomne for mye, og nå må vi jobbe for å få ulykkestallene enda lavere i 2018, sier Trygg Trafikks direktør Jan Johansen til NTB.