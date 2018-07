Færre narkotikabeslag i fylket

Tolletaten har gjort færre narkotikabeslag første halvår i år enn på samme tid i fjor, viser beslagsstatistikken for Møre og Romsdal. I fjor ble beslaglagt totalt 28 ulike narkotiske stoff, mens tallet i år er 7. De nasjonale tallene viser derimot at det er en økning i beslaget av kokain, heroin og syntetisk narkotika. Beslaget av alkohol og tobakk har vært stabilt i fylket. Det er også beslaglagt et våpen i løpet av årets første halvår.