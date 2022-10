Færre kjøper fritidsbolig

Omsetningen av hytter og fritidsboliger i fritt salg gikk ned med 28 prosent i perioden 1. juli til 30. september.

I alt ble det omsatt 3.232 fritidsboliger i fritt salg i tredje kvartal. Det er 1.228 færre enn i samme kvartal i fjor, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en artikkel.I gjennomsnitt ble en fritidsbolig omsatt for 2,6 millioner kroner.

Under koronapandemien økte hyttesalget betydelig. Antallet omsetninger i tredje kvartal i 2021 var derfor godt over gjennomsnittet for de fem siste årene.

Det var størst nedgang i Møre og Romsdal og Rogaland med henholdsvis 37 og 28 prosent.