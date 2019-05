Færre heilt utan arbeid

Også april var ein månad der arbeidsløysa gjekk ned, og sidan utgangen av mars er det 119 færre arbeids-lause i Møre og Romsdal. No er det 2 972 heilt utan arbeid, og det utgjer 2,2 prosent av arbeidsstokken. Det er ein nedgang på 13,7 prosent frå same månad i fjor. Ingen kommunar i fylket har no meir enn fire prosent arbeidsløyse, viser tal frå Nav.