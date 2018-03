Færre har søkt Vg1

3459 ungdommer har søkt om skoleplass på Vg1 for skoleåret 2018/2019. Det er 175 færre enn i fjor, skriver Møre og Romsdal fylkeskommune. Mindre årskull og færre elever som gjør omvalg, skal være hovedgrunnen til nedgangen. – I år ser vi at naturbruk er populært, mens det er svak søking til Vg1 medier og kommunikasjon, sier Geir Løkhaug seksjonsleder i Møre og Romsdal fylkeskommune. Naturbruk økte med nesten 25 prosent. Til de ordinære studiespesialiserende tilbudene viser søkingen en nedgang på rundt 10 prosent. Fylkeskommunen skriver at nedgangen i søkingen til restaurant og matfag fortsetter, noe som er kritisk for faget. Det er bare 82 søkere som har dette faget som primærønske, en nedgang på 17 prosent.